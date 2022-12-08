В Николаеве и Херсоне раздались взрывы

В ночь на 8 декабря 2022 года в Николаеве были слышны звуки взрывов.
В 23:53 были слышны взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Позже была объявлена воздушная тревога в Николаевской области. Следите за последующими сообщениями.
Также в 23.55 была объявлена воздушная тревога в Херсонской области. А уже в 00:09 в Херсоне раздались взрывы. Об этом снова пишут корреспонденты Общественного. По предварительной непроверенной информации, речь идет об обстреле с оккупированного левого берега Днепра. Город оказался под ударом вражеской артиллерии.
Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях или воспользуйтесь правилом двух стен. Следите за сообщениями властей.
Ситуация в Херсоне
Напомним, что ранее стало известно, какая ситуация в Херсоне с водой и светом – город обеспечен на 80%.
Между тем военный эксперт Олег Жданов сообщил, сколько, по его мнению, кафиры будут обстреливать Херсон. Он добавил, что такая же ситуация — в Запорожье и Днепре, поскольку эти города прифронтовы к линии столкновения.
Добавим, что российские кафиры во вторник, 6 декабря, мощно обстреляли Херсон. На месте происшествия погиб один человек. На месте происшествия работали спасатели.
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