Россияне снова обстреляли Херсон: есть погибший

Россияне обстреляли инфраструктурный объект.
Российские террористы во вторник, 6 декабря, обстреляли Херсон. На месте происшествия погиб человек.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"РФ снова обстреляла Херсон. Попали в инфраструктурный объект. Сейчас известно об одном погибшем ", — написал Тимошенко.
Пока обстоятельства обстрела и подробности относительно пострадавших неизвестны. На месте происшествия работают спасатели.
Ситуация в Херсоне
Херсон стал единственным областным центром, который России удалось захватить в начале полномасштабной войны. Российские оккупанты заявляли, что "Россия там навсегда" и даже провели фейковый референдум о "вхождении в состав России". Однако 11 ноября ВСУ освободили Херсон из оккупации.
Из-за уничтожения критической инфраструктуры в Херсоне до сих пор есть проблемы с водоснабжением и электричеством. Уже почти месяц российские террористы издеваются над жителями Херсона, постоянно обстреливая город.
Читайте также:
- В Херсонской области нашли еще одну застенку, которую устроили оккупанты (фото)
- Херсон под вражескими обстрелами: как живет город после освобождения от оккупантов (фото и видео)
- По указанию Сальдо вводил "рублевую зону": в Херсоне задержала эксчельника банка РФ