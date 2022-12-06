Россияне снова обстреляли Херсон: есть погибший

Российские террористы во вторник, 6 декабря, обстреляли Херсон. На месте происшествия погиб человек.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"РФ снова обстреляла Херсон. Попали в инфраструктурный объект. Сейчас известно об одном погибшем ", — написал Тимошенко.

Пока обстоятельства обстрела и подробности относительно пострадавших неизвестны. На месте происшествия работают спасатели.

Ситуация в Херсоне

Херсон стал единственным областным центром, который России удалось захватить в начале полномасштабной войны. Российские оккупанты заявляли, что "Россия там навсегда" и даже провели фейковый референдум о "вхождении в состав России". Однако 11 ноября ВСУ освободили Херсон из оккупации.

Из-за уничтожения критической инфраструктуры в Херсоне до сих пор есть проблемы с водоснабжением и электричеством. Уже почти месяц российские террористы издеваются над жителями Херсона, постоянно обстреливая город.

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