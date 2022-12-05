По указанию Сальдо вводил "рублевую зону": в Херсоне задержала экс-руководителя банка РФ

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, который по указанию гауляйтера Сальдо вводил в городе "рублевую зону".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, говорится, что злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", открывавший свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины.

"Именно через это российское "финучреждение" гауляйтер захваченной части Херсонщины Владимир Сальдо пытался обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора. Таким образом рашисты планировали осуществить принудительное введение "рублевой зоны" на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет РФ. Большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование агрессивной войны против Украины", — говорится в сообщении.

Установлено, что во время оккупации Херсона такую задачу в украинском городе выполнял бывший сотрудник местного банка. В начале полномасштабного вторжения он поддержал оккупантов и добровольно согласился возглавить одно из отделений российского финучреждения.

"Свое "рабочее место" обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка. Находясь на "должности", вражеский приспешник заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть доходов в пользу оккупационной администрации", — отметили в СБУ и добавили, что после освобождения Херсона злоумышленник попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц, однако его местонахождение установили и задержали.

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Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права на залог.

Напомним, что после осовобождения Херсона, правоохранители продолжают разоблачать в городе и области коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами. Так, 2 декабря СБУ сообщила, что в Херсоне правоохранители задержали российского агента, корректировавшего обстрелы оккупантов по позициям ВСУ на южном фронте.

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