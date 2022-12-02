Гайдай рассказал, какие города ВСУ могут освободить следующими в Луганской области

ВСУ не дают оккупантам продвинуться ни на метр.

В ближайшее время ВСУ могут возобновить наступление в Луганской области. Вероятно, следующими украинские защитники освободят Кременную и Рубежное.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай отметил, что оккупанты понимают, что не смогут удержать Кременную, поэтому вражеские войска уже строят вторую линию обороны возле Старобельска.

"Они понимают, что Кременная в ближайшее время будет деоккупирована Вооруженными силами Украины. От Кременной идут дороги в разные направления, это и направление Сватово, это и на наши города — Рубежное, Северодонецк. Рубежное совсем рядом. Город не может быть мощной крепостью, потому что оккупанты после начала полномасштабного вторжения 50% разрушили", — добавил Гайдай.

Ранее стало известно, что ситуация в зоне боевых действий в Луганской области очень сложная. Оккупанты не могут продвинуться в направлении освобожденной Белогоровки. Свои атаки россияне совершаются по принципу: обстрелы – наступления.

А британские разведчики сообщают, что в Донецкой области и в районе Павловки и Угледара продолжаются интенсивные бои. Украина и Россия сосредоточили на этом участке фронта значительные силы. Впрочем, здесь российская морская пехота понесла большие потери.

"Это ужасные кадры - некоторые города стерты с лица земли" - Гайдай о ситуации в Луганской области

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