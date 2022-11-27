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Британские разведчики назвали районы интенсивных боев на Донбассе

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Британские разведчики назвали районы интенсивных боев на Донбассе

Фото: Associated Press

оккупанты пытаются продолжить наступление на север Донетчины.

В Донецкой области в районе Павловки и Угледара продолжаются интенсивные бои. Украина и агрессор Россия сосредоточили на этом участке фронта значительные силы. Впрочем, здесь российская морская пехота понесла большие потери.

Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

"Район вокруг городов Павловка и Угледар в южно-центральной части Донецкой области был ареной интенсивных боевых действий за последние две недели, хотя часть территории перешла из рук в руки", — говорится в сообщении.

Вражеская армия хочет захватить участок, чтобы продолжить наступление на север Донбасса. Впрочем, отмечают разведчики Британии, Москве вряд ли удастся сконцентрировать достаточно профессиональных войск для оперативного прорыва.

"Россия считает, что эта территория может стать стартовой точкой для будущего большого наступления на север, чтобы захватить оставшиеся контролируемые Украиной Донецкие области", — говорится в отчете британского Минобороны.

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Дата публикации
Просмотры
770
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