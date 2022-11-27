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Британські розвідники назвали райони інтенсивних боїв на Донбасі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Британські розвідники назвали райони інтенсивних боїв на Донбасі

Фото: Associated Press

Окупанти намагаються продовжити наступ на північ Донеччини.

У Донецькій області у районі Павлівки та Вугледара продовжуються інтенсивні бої. Україна та агресорка Росія зосередили на цій ділянці фронту значні сили. Втім, тут російська морська піхота зазнала великих втрат.

Про це повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії. 

"Район навколо міст Павлівка та Вугледар у південно-центральній частині Донецької області був ареною інтенсивних бойових дій протягом останніх двох тижнів, хоча частина території перейшла з рук в руки", - йдеться у повідомленні.

Ворожа армія хоче захопити ділянку, щоб продовжити наступ на північ Донеччини. Втім, наголошують розвідники Британії, Москві навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо професійних військ сил для оперативного прориву.

"Росія вважає, що ця територія може стати стартовою точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області", - йдеться у звіті британського Міноборони. 

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Дата публікації
Перегляди
527
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