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Курс валют в Україні на 27 листопада: скільки коштують долар і євро

Автор
Денькович Ярослава
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Курс валют в Україні на 27 листопада: скільки коштують долар і євро

Фото: pixabay.com

Курс валют не зазнав суттєвих змін порівняно з попереднім днем.

У неділю, 27 листопада долар в обмінних пунктах у середньому коштує 40,25 грн, а за євро просять 41,15 грн.  

Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".  

Курс НБУ:

Офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на рівні 36,56 грн/дол.

Курс ПриватБанка:

долар: купівля – 39,4; продаж – 39,90;
євро: купівля – 40,0; продаж – 41,0.

Нагадаємо, у НБУ розповіли про зміни правил зняття готівки у банкоматах.

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Дата публікації
Перегляди
1249
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