Курс валют в Україні на 27 листопада: скільки коштують долар і євро

Курс валют не зазнав суттєвих змін порівняно з попереднім днем.
У неділю, 27 листопада долар в обмінних пунктах у середньому коштує 40,25 грн, а за євро просять 41,15 грн.
Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".
Курс НБУ:
Офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на рівні 36,56 грн/дол.
Курс ПриватБанка:
долар: купівля – 39,4; продаж – 39,90;
євро: купівля – 40,0; продаж – 41,0.
Нагадаємо, у НБУ розповіли про зміни правил зняття готівки у банкоматах.
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