Курс валют в Украине на 27 ноября: сколько стоят доллар и евро

Курс валют существенно не изменился по сравнению с предыдущим днем.

В воскресенье, 27 ноября, доллар в обменных пунктах в среднем стоит 40,25 грн, а за евро просят 41,15 грн.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Курс НБУ:

Официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.

Курс ПриватБанка:

доллар: покупка – 39,4; продажа – 39,90;

евро: покупка – 40,0; продажа – 41,0.

Напомним, в НБУ рассказали об изменениях правил снятия наличных денег в банкоматах.

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