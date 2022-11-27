Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют в Украине на 27 ноября: сколько стоят доллар и евро

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
4255
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Курс валют в Украине на 27 ноября: сколько стоят доллар и евро

Фото: pixabay.com

Курс валют существенно не изменился по сравнению с предыдущим днем.

В воскресенье, 27 ноября, доллар в обменных пунктах в среднем стоит 40,25 грн, а за евро просят 41,15 грн.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Курс НБУ:

Официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.

Курс ПриватБанка:

доллар: покупка – 39,4; продажа – 39,90;
евро: покупка – 40,0; продажа – 41,0.

Напомним, в НБУ рассказали об изменениях правил снятия наличных денег в банкоматах.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4255
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация