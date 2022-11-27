Ситуация в Луганской области сложная, ВСУ круглосуточно отбивают атаки россиян вблизи Белогоровки — Гайдай

В Белогоровке не осталось ни одного уцелевшего дома.

Ситуация в зоне боевых действий в Луганской области очень сложная. Оккупанты не могут продвинуться в направлении освобожденной Белогоровки. Свои атаки россияне совершаются по принципу: обстрелы – наступления.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Он отметил, что украинские военные круглосуточно отбивают атаки российских оккупантов вблизи Белогоровки на Донецком направлении. Также бои продолжаются на Харьковском направлении: на линии Сватово – Кременная.

Гайдай говорит, что в Белогоровке уже нет ни одного уцелевшего дома. В Макеевке также обстреляны все дома, но проживать в них нельзя.

В Невском половина домов разрушена полностью, вторая половинная – обстреляна. В настоящее время там проживает около 150 человек. Желающих эвакуироваться крайне мало, подчеркнул Гайдай.

"Должны позаботиться о нормальной зимовке людей. Уже этим занимаемся. Ждем, когда линия фронта сдвинется хотя бы на четыре десятка километров — это будет означать, что "Грады" людей не достанут", — подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, британские разведчики сообщают, что в Донецкой области и в районе Павловки и Угледара продолжаются интенсивные бои. Украина и агрессор Россия сосредоточили на этом участке фронта значительные силы. Впрочем, здесь российская морская пехота понесла большие потери.

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