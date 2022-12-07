Студенты в Российской Федерации могут получить отсрочку от армии только один раз, то есть, если ее дали во время учебы в колледже, то воспользоваться в своем учебном заведении ею уже не удастся.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки в комментарии по ситуации со студентами Финансового университета при правительстве РФ, пишут пропагандистские росСМИ.

Как сообщает источник, ранее в пресс-службе вуза сообщили, что пятерых студентов Финансового университета при правительстве РФ, потерявших право на отсрочку от призыва, доставили в военкомат.

Двое из них по выводам врачей-специалистов были направлены на дополнительное медицинское обследование для определения степени годности военной службы. Трое студентов были призваны на военную службу.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции 7 декабря рассказал, сколько мобилизованных оккупантов воюют в Украине.

Напомним, 21 сентября Путин объявил о начале мобилизации в России.

Осенью из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в РФ могут мобилизовать до 2 млн человек.

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