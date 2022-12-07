Зеленський повідомив подробиці загибелі поліцейських на Херсонщині

Правоохоронці загинули під час стабілізаційних заходів.
Президент України Володимир Зеленський надав подробиці та імена загиблих поліцейських у Херсонській області 7 грудня.
Про це він говорив під час своєї промови.
Правоохоронці підірвалися на каскаді російських мін.
"Херсонщина – четверо поліцейських загинули під час стабілізаційних заходів... Російські міни", – повідомив президент.
Він назвав імена загиблих поліцейських.
- Начальник поліції Черкаської області Михайло Куратченко, який допомагав колегам на півдні.
- Вибухотехнік Ігор Мельник.
- Кінолог Сергій Ненада.
- Помічник чергового Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.
Життя ще чотирьох поліцейських зараз рятують лікарі.
"Сили поліції разом з усіма силами оборони нашої держави зараз на передовій. І разом з усіма захищають українців, разом з усіма зазнають втрат... Мої співчуття", – сказав Зеленський.
Додамо, що 11 листопада ЗСУ звільнили окуповану частину Херсонської області.
Нагадаємо, в Ізюмському районі на Харківщині 1 грудня двоє чоловіків на автомобілі наїхали на міну.
В результаті вибуху всі загинули на місці.
Зазначимо, що станом на кінець листопада в Україні потенційно небезпечними через вибухонебезпечні предмети було близько 175 тис. квадратних кілометрів територій.
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