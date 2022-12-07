Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський повідомив подробиці загибелі поліцейських на Херсонщині

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
394
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський повідомив подробиці загибелі поліцейських на Херсонщині

Фото: Офіс президента України

Правоохоронці загинули під час стабілізаційних заходів.

Президент України Володимир Зеленський надав подробиці та імена загиблих поліцейських у Херсонській області 7 грудня.

Про це він говорив під час своєї промови.

Правоохоронці підірвалися на каскаді російських мін.

"Херсонщина – четверо поліцейських загинули під час стабілізаційних заходів... Російські міни", – повідомив президент.

Він назвав імена загиблих поліцейських.

  • Начальник поліції Черкаської області Михайло Куратченко, який допомагав колегам на півдні.
  • Вибухотехнік Ігор Мельник.
  • Кінолог Сергій Ненада.
  • Помічник чергового Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Життя ще чотирьох поліцейських зараз рятують лікарі.

"Сили поліції разом з усіма силами оборони нашої держави зараз на передовій. І разом з усіма захищають українців, разом з усіма зазнають втрат... Мої співчуття", – сказав Зеленський.

Додамо, що 11 листопада ЗСУ звільнили окуповану частину Херсонської області.

Нагадаємо, в Ізюмському районі на Харківщині 1 грудня двоє чоловіків на автомобілі наїхали на міну.

В результаті вибуху всі загинули на місці. 

Зазначимо, що станом на кінець листопада в Україні потенційно небезпечними через вибухонебезпечні предмети було близько 175 тис. квадратних кілометрів територій. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
394
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація