Зеленський повідомив подробиці загибелі поліцейських на Херсонщині

Правоохоронці загинули під час стабілізаційних заходів.

Президент України Володимир Зеленський надав подробиці та імена загиблих поліцейських у Херсонській області 7 грудня.

Про це він говорив під час своєї промови.

Правоохоронці підірвалися на каскаді російських мін.

"Херсонщина – четверо поліцейських загинули під час стабілізаційних заходів... Російські міни", – повідомив президент.

Він назвав імена загиблих поліцейських.

Начальник поліції Черкаської області Михайло Куратченко, який допомагав колегам на півдні.

Вибухотехнік Ігор Мельник.

Кінолог Сергій Ненада.

Помічник чергового Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Життя ще чотирьох поліцейських зараз рятують лікарі.

"Сили поліції разом з усіма силами оборони нашої держави зараз на передовій. І разом з усіма захищають українців, разом з усіма зазнають втрат... Мої співчуття", – сказав Зеленський.

Додамо, що 11 листопада ЗСУ звільнили окуповану частину Херсонської області.

Нагадаємо, в Ізюмському районі на Харківщині 1 грудня двоє чоловіків на автомобілі наїхали на міну.

В результаті вибуху всі загинули на місці.

Зазначимо, що станом на кінець листопада в Україні потенційно небезпечними через вибухонебезпечні предмети було близько 175 тис. квадратних кілометрів територій.

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