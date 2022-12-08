8 декабря – какой церковный праздник в православном календаре

Сегодня, 8 декабря, в православном календаре – день памяти святого Климента. Жил он в I веке и родился в семье язычников. Как-то родной брат его отца захотел совратить мать Климента. Женщина не захотела огласки, поэтому придумала, что к ней во сне пришел ангел и сказал ехать на 10 лет в Рим. Муж тогда решил отпустить жену с двумя младшими детьми, а вот Климента, как самого старшего, оставил возле себя. Интересно, что младшие дети потом были разведены со своей матерью и воспитаны разными женщинами. В будущем они стали учениками святого Петра.

Когда прошло 10 лет, а жена не вернулась, отец Климента отправился на ее поиски. Сына же он оставил самого. Юноша не знал, что ему делать. Долго он скитался, пока встретил апостолов Варнаву и Петра. Они его окрестили и рассказали все об Иисусе Христе. Позже Климент встретился со своими родителями, которые во время своих путешествий стали христианами. Когда мать и отец умерли, он долго служил Господу верой и правдой. За это апостол Петр назначил Климента папой Римским.

За свою жизнь Климент совершил немало чудес. Он обращал в христианство язычников, помогал православным укрепить свою веру. В честь святого наши предки праздновали 8 декабря народный праздник — Климов день.

Церковный праздник 8 декабря – день памяти священномученика Петра

Жил Петр в IV веке и был достаточно осведомлен к тому времени. Он даже руководил известным Александрийским училищем. За благочестивую жизнь Петр был назначен епископом. Однако в то время начались ужасные гонения на христиан. Святой не мог терпеть надругательства от правителей, а потому ушел из города и долго скитался. Однако свою паству он вдохновлял даже на расстоянии — поддерживал верующих с помощью писем.

Петр принимал у себя даже тех людей, которые не выдержали, попали в ловушку дьявола и предали Господа. Тогда явился со своей ересью Арий, и Петр сразу отлучил его от Церкви, потому что не поверил ложному покаянию. Гонения ослабли и святой вернулся в родной город. Однако недолго продолжались годы покоя. На христиан снова начал охотиться император Максимиан. Тогда Петр, чувствуя вину, что сбежал в первый раз, пошел к нему и сам положил голову под топор.

Приметы 8 декабря

Народные приметы 8 декабря / Фото: Pexels

на ветвях виднеется иней, а на улицах сильные сугробы — ждите хорошего урожая в следующем году;

кучевые облака появились на небе — будут снегопады;

петухи начали раньше обычного кукарекать – придет оттепель;

иней появился на сухой траве – ударят морозы.

Что сегодня нельзя делать

Среди наших предков было поверье, что 8 декабря нельзя никому выходить из дома. Особенно, если на улице уже стемнело. Если вы нарушите это правило, Высшие силы могут разгневаться. Не стоит также портить настроение другим, даже если у вас оно сегодня плохое. По церковному календарю рекомендуется провести этот день в покое и молитве.

Что можно делать сегодня, 8 декабря

Любое дело, которое вы начинаете сегодня, 8 декабря, лучше начинать натощак. А все потому, что в давние времена в эти дни длился период молотили зерно. Потому считалось, что работать на полный желудок неправильно. За стол обычно садились только после обеда.

Верующим 8 декабря нужно помолиться святому Клименту и попросить благополучия своим детям, здоровью и силам пережить морозы.

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