Астрологический прогноз на 8 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не лучший день для начинаний профессионального свойства, решения бизнес-вопросов, деловых переговоров и принятия важных решений – любые мероприятия подобного рода желательно перенести на другое время. Взамен желательно заняться бытовыми и хозяйственными хлопотами – их результат окажется на редкость удачным.

Символ дня: змея.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: алый, пурпурный, бордовый.

Счастливые камни дня: гагат, агат, морион.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме. Уместны будут любые формы лечения, включая гомеопатию, отказаться нужно только от хирургического вмешательства – оно может быть опасным.

Питание дня: желательно исключить из рациона мясо и грибы – они могут быть слишком тяжелыми продуктами для желудка.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они несут информацию относительно того, какую проблему человеку необходимо решить, даже если сам он о ней пока не подозревает.

Стрижка дня: от стрижки желательно воздержаться.

Афоризм дня: "Свободный человек неизбежно лишен безопасности, мыслящий человек неизбежно лишен уверенности" (Эрих Фромм).

Ангел-хранитель дня: Фарэд – материализует мысли и желания.

Магия и мистика дня: день благоприятен для чтения духовной и эзотерической литературы.

Табу дня: под запретом находятся любые азартные игры – от карт до игровых автоматов.

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