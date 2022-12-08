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Астрологический прогноз на 8 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
12
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 8 декабря

Фото: Associated Press

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не лучший день для начинаний профессионального свойства, решения бизнес-вопросов, деловых переговоров и принятия важных решений – любые мероприятия подобного рода желательно перенести на другое время. Взамен желательно заняться бытовыми и хозяйственными хлопотами – их результат окажется на редкость удачным. 

Символ дня: змея. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: алый, пурпурный, бордовый. 

Счастливые камни дня: гагат, агат, морион. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме. Уместны будут любые формы лечения, включая гомеопатию, отказаться нужно только от хирургического вмешательства – оно может быть опасным. 

Питание дня: желательно исключить из рациона мясо и грибы – они могут быть слишком тяжелыми продуктами для желудка. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они несут информацию относительно того, какую проблему человеку необходимо решить, даже если сам он о ней пока не подозревает. 

Стрижка дня: от стрижки желательно воздержаться. 

Афоризм дня: "Свободный человек неизбежно лишен безопасности, мыслящий человек неизбежно лишен уверенности" (Эрих Фромм). 

Ангел-хранитель дня: Фарэд – материализует мысли и желания. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для чтения духовной и эзотерической литературы. 

Табу дня: под запретом находятся любые азартные игры – от карт до игровых автоматов. 

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Дата публикации
Просмотры
12
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