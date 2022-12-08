Астрологический прогноз на 8 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не лучший день для начинаний профессионального свойства, решения бизнес-вопросов, деловых переговоров и принятия важных решений – любые мероприятия подобного рода желательно перенести на другое время. Взамен желательно заняться бытовыми и хозяйственными хлопотами – их результат окажется на редкость удачным.
Символ дня: змея.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: алый, пурпурный, бордовый.
Счастливые камни дня: гагат, агат, морион.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме. Уместны будут любые формы лечения, включая гомеопатию, отказаться нужно только от хирургического вмешательства – оно может быть опасным.
Питание дня: желательно исключить из рациона мясо и грибы – они могут быть слишком тяжелыми продуктами для желудка.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они несут информацию относительно того, какую проблему человеку необходимо решить, даже если сам он о ней пока не подозревает.
Стрижка дня: от стрижки желательно воздержаться.
Афоризм дня: "Свободный человек неизбежно лишен безопасности, мыслящий человек неизбежно лишен уверенности" (Эрих Фромм).
Ангел-хранитель дня: Фарэд – материализует мысли и желания.
Магия и мистика дня: день благоприятен для чтения духовной и эзотерической литературы.
Табу дня: под запретом находятся любые азартные игры – от карт до игровых автоматов.
Читайте также:
- 2023-й - год Черного Водяного Кролика: прогноз астролога
- Год Черного Водяного Кролика: что нам несет 2023-й
- Китайский гороскоп по знакам на 2023 год