Астрологічний прогноз на 8 грудня

Плануючи свій день ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не найкращий день для починань професійної якості, вирішення бізнес-питань, ділових переговорів та ухвалення важливих рішень – будь-які подібні заходи бажано перенести на інший час. Натомість бажано зайнятися побутовими та господарськими клопотами – їхній результат виявиться на рідкість вдалим.

Символ дня: змія.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий, бордовий.

Щасливе каміння дня: гагат, агат, моріон.

За якусь частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі та перебігають у легкій формі. Доречними будуть будь-які форми лікування, включаючи гомеопатію, відмовитися потрібно лише від хірургічного втручання – воно може бути небезпечним.

Живлення дня: бажано виключити з раціону м'ясо та гриби – вони можуть бути надто важкими продуктами для шлунка.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — як правило, вони несуть інформацію щодо того, яку проблему людині необхідно вирішити, навіть якщо сама вона про неї поки не підозрює.

Стрижка дня: від стрижки бажано утриматись.

Афоризм дня: "Вільна людина неминуче позбавлена безпеки, мисляча людина неминуче позбавлена впевненості" (Еріх Фромм).

Ангел-охоронець дня: Фаред – матеріалізує думки та бажання.

Магія та містика дня: день сприятливий для читання духовної та езотеричної літератури.

Табу дня: під забороною будь-які азартні ігри – від карт до ігрових автоматів.

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