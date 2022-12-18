Провали наступу під Бахмутом посилюють розкол у путінській армії - ISW

Бойовики "ДНР" та ПВК "Вагнера" посперечались, хто з них воює в районі Бахмута

Російські війська продовжують спроби захопити місто Бахмут на Донбасі, зокрема, на цьому напрямку активно намагаються просуватись бойовики ПВК "Вагнер".

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавно ватажок ще одного підконтрольного Кремлю терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив, що його бойовики також беруть участь у боях в районі Бахмута.

Експерти зазначають, що після цієї заяви на Пушиліна посипалась критика зі сторони російських "воєнкорів", які заперечили причетність бойовиків "ДНР" до боїв в районі Бахмута.

"Розбіжності між твердженнями Пушиліна та виступами Пригожина (засновника ПВК "Вагнер" - ред.) й інших відомих осіб в інформаційному просторі РФ свідчать про те, що між "ДНР" і "вагнерівцями" продовжується і зростає розкол", - вказують у звіті ISW.

Аналітики ISW продовження військових дій за рахунок бойовиків ПВК "Вагнера" навколо Бахмута може сприяти розколу між різними угрупованнями російських агресорів, а також дискредитує бойовиків терористичного угруповання "ДНР".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни наступають на Донбасі, а ЗСУ знищують скупчення окупантів та їхні склади.

Також ми раніше інформували, що ексочільник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що російський диктатор Володимир Путін поставив своїм військам завдання – до Нового року захопити весь Донбас, зокрема дуже важливим для них є Бахмут.

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