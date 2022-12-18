Мессі визнали найкращим гравцем ЧС-2022, Мбаппе виграв "Золоту бутсу"

Нагороджено найкращих футболістів за підсумками Мундіалю в Катарі.

Капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнано найкращим гравцем чемпіонату світу-2022 з футболу.

На світовій першості в Катарі 35-річний форвард забив забив сім голів і віддав три результативні передачі.

У фінальному поєдинку ЧС проти французів Лео оформив дубль, а також забив гол у вирішальній серії пенальті. Саме в серії післяматчевих 11-метрових "альбіселесте" вирвали перемогу у чемпіонів світу 2018 року.

Водночас зазначимо, що найкращим бомбардиром Мундіалю став не Мессі. "Золоту бутсу" турніру з 8 голами отримав форвард французів Кіліан Мбаппе.

Також свої індивідуальні нагороди отримали найкращий воротар турніру – Еміліано Мартінес (Аргентина) та найкращий молодий гравець чемпіонату світу – Енцо Фернандес (Аргентина).

Таким чином, Аргентина втретє в історії стала чемпіоном світу з футболу. Раніше головний трофей "альбіселесте" здобували 1978-го та 1986-го.

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