Хорватія в напруженій битві здолала Марокко та завоювала "бронзу" ЧС-2022

Збірна Хорватії перемогла національну команду Марокко в матчі за третє місце чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Халіфа" в Досі закінчився з рахунком 2:1 .

Команди обмінялися голами на старті зустрічі. Першими на 7-й хвилині забили хорвати. Після подачі Ловро Маєра зі штрафного Іван Перішич скинув м'яч головою, а Йошко Гвардіол в падінні головою красиво відправив м'яч у кут воріт.

"Атласні леви" зуміли миттєво відігратися. Подачу Хакіма Зієша зі штрафного головою підрізав Маєр, після чого Ашраф Дарі в карному майданчику головою переправив м'яч у сітку.

Перед перервою підопічні Златко Даліча знову вирвалися вперед. Міслав Оршич з лівого флангу штрафного ефектним обвідним ударом закрутив м'яч у дальній кут рикошетом від стійки. У підсумку саме цей гол і став переможним.

Таким чином, збірна Хорватії вдруге поспіль стала призером ЧС. На попередньому Мундіалі 2018 року хорвати здобули "срібло", поступившись у фіналі французам.

Нагадаємо, в фіналі ЧС-2022 зійдуться збірні Аргентини та Франції. Вирішальний матч турніру відбудеться в неділю, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок гри – о 17:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція доступна на нашому сайті.

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