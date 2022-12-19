ВСУ выбили россиян с позиций под Бахмутом: карта боев

Оккупанты удерживали отбитые позиции в течение длительного времени

Украинские военные выбили российских оккупантов с позиций у Бахмута, которые они удерживали в течение длительного времени.

Об этом информирует Институт изучения войны ( ISW ).

Украинские и российские источники сообщают о продолжении жестких боев в районе Бахмута, в частности, бои продолжаются на северо-востоке и юге города.

В Минобороны РФ заявили, что их оккупационные войска захватили Яковлевку в Донецкой области возле города Соледар.

Также российские источники сообщили, что украинские защитники выбили российских оккупантов с позиций под Бахмутом, которые они удерживали длительное время.

Напомним, ранее сообщалось, что провалы наступления под Бахмутом усиливают раскол в путинской армии.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Владимир Путин поставил своим войскам задачу – к Новому году захватить весь Донбасс, в частности очень важна для них Бахмут.

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