19 декабря — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 19 декабря, в православном календаре день памяти святого Николая Угодника или Чудотворца. Родился он в III веке в греческой колонии Патаре, расположенной в Малой Азии. С самого детства он глубоко ощущал Бога и следовал основам христианской религии. Поэтому решил полностью посвятить свою жизнь служению Господу еще в юности.

Целые дни он проводил в храме, а когда вечером возвращался домой, молился и читал книги. Дядей Николая был епископ Николай Патарский. Он первым из семьи увидел усердие юноши и сделал его чтецом. Потом даже возвел в сан священника. От родителей по наследству Николай получил немало богатств, но всех их отдал на благотворительность.

Позже Николая сделали епископом города Мира (ныне Турция). Он упорно исповедовал христианство всю свою жизнь. А еще ему приписывают разрушение нескольких языческих храмов и многочисленные чудеса, которые он совершал своими молитвами.

Приметы 19 декабря

Народные приметы 19 декабря / Фото: Pexels

солнечный и морозный день – в следующем году ждите хорошего урожая;

сколько выпадет снега на святого Николая, столько травы будет весной.

Что завтра нельзя делать

Церковь запрещает на день святого Николая, как и в любой другой православный праздник, ругаться, злословить, обижаться. Также лучше не унывать в этот день, ведь святой Николай приносит радость и счастье. Не давайте взаймы и сами не берите ничего у других.

Что можно делать завтра, 19 декабря

В древности верили, что святой Николай защищает тех, кого неправдиво обвинили в злодеяниях. А еще у наших предков было поверье, что он помогает купцам, морякам и, конечно, детям. Земледельцы молились святому о хорошем урожае и хорошей погоде. Его даже называли вторым после Бога покровителем.

Утром люди обязательно шли в церковь, служили там молебны святому Николаю, потом все вместе накрывали праздничные столы, пели, ели и веселились.

А еще Николай Чудотворец давно приносит детям подарки, которые кладет под подушку. Существует поверье, что подарки получают только послушные детки, а вот озорникам святой приносит резочку.

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