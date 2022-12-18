19 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 19 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Миколи Угодника або Чудотворця. Народився він в III столітті в грецькій колонії Патаре, яка розташована в Малій Азії. З самого дитинства він глибоко відчував Бога і слідував основам християнської релігії. А тому вирішив повністю присвятити своє життя служінню Господу ще в юності.

Цілі дні він проводив у храмі, а коли ввечері повертався додому, то молився і читав книги. Дядком Миколая був єпископ Микола Патарський. Він першим з родини побачив старанність юнака і зробив його читцем. Потім навіть звів у сан священника. Від батьків у спадок отримав Миколай чимало багатств, але всіх їх віддав на благодійність.

Пізніше Миколая зробили єпископом міста Мира (нині Туреччина). Він затято сповідував християнство все своє життя. А ще йому приписують руйнування кількох язичницьких храмів та численні чудеса, які він творив своїми молитвами.

Прикмети 19 грудня

Народні прикмети 19 грудня / Фото: Pexels

сонячний і морозний день — наступного року чекайте на хороший урожай;

скільки випаде снігу на святого Миколая, стільки трави буде навесні.

Що завтра не можна робити

Церква забороняє на день святого Миколая, як і в будь-яке інше православне свято, лаятися, лихословити, ображатися. Також краще не сумувати цього дня, адже святий Миколай приносить радість і щастя. Не давайте в борг і самі не беріть нічого у інших.

Що можна робити завтра, 19 грудня

В давнину вірили, що святий Миколай захищає тих, кого неправдиво обвинуватили у злодіяннях. А ще у наших предків існувало повір'я, що він допомагає купцям, морякам і, звичайно, дітям. Землероби молилися святому про добрий урожай та хорошу погоду. Його навіть називали другим після Бога заступником.

Зранку люди обов'язково йшли до церкви, служили там молебні святому Миколаю, потім всі разом накривали святкові столи, співали, їли та веселилися.

А ще Миколай Чудотворець здавна приносить дітям подарунки, які кладе під подушку. Існує повір'я, що подарунки отримують лише слухняні дітки, а ось бешкетникам святий приносить різочку.

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