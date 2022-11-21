Скільки днів до Нового року 2023 і що потрібно встигнути зробити

В ніч проти 1 січня прийнято загадувати бажання. І хоч під час війни святкувати як минулоріч ми не будемо, побажати те єдине, чого хоче сьогодні кожен українець, можна. Скільки днів до Нового року 2023 залишилося і що потрібно встигнути зробити — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Скільки днів до Нового року 2023

Щоб побудувати плани і встигути їх всіх перетворити у реальність, необхідно, насампере, точно знати, скільки днів до Нового року залишилося. Свято настане через 40 днів.

Вже наприкінці листопада варто подумати, як саме провести важливі церковні свята. Особливо Різдво Христове, яке вважається однією з найбільших православних подій. Цьогоріч православна церква дозволила українцям за бажанням святкувати його 25 грудня або традиційно 7 січня. Яка дата правильна — розбиралися в цьому матеріалі.

В останню п'ятницю листопада проходить ще й Чорна п'ятниця — найбільший період знижок на всі товари. А тому краще вже зараз скласти перелік подарунків, щоб нікого не обділити своєю увагою на Новий рік 2023.

Що потрібно встигнути зробити до Нового року

Що потрібно встигнути зробити до Нового року / Фото: Pexels

Скільки днів до Нового року ми вже дізналися. Тепер можна подумати і про головні завдання, які часто українці ставлять перед собою перед святкуванням. Ось лише приблизний перелік того, що потрібно встигнути зробити:

Складіть список того, про що ви давно мріяли, але не наважувалися зробити. Хоча під час війни думати про майбутнє досить важко, але можна згадати щось таке, що зробить вас кращими. І не завжди потрібно витрачати кошти. Багато цікавого можна знайти безкоштовно. Наприклад, курси з надання першої домедичної допомоги або прогулянки свіжим повітрям.

Складіть перелік подарунків для всіх своїх родичів, друзів та знайомих. Це не обов'язково повинні бути вартісні речі. Можна зробити листівки власноруч.

Задонатьте ЗСУ. Взимку нашим воїнам, які захищають Батьківщину від ворога, стає набагато важче. Тому вони потребують будь-якої допомоги, щоб підготуватися до морозів та утеплитися.

Складіть меню на Новий рік. Навіть якщо ви не збираєтесь гучно святкувати це свято, варто зібратися в колі друзів та дорогих людей, загадати бажання, поласувати смаколиками. А щоб святковий стіл не влетів в копійочку, варто скористатися нашими порадами, як приготувати бюджетні страви на Новий рік 2023 .

. Запасіться медикаментами і деякими продуктами. Новорічні свята — це важливий період, але ворог може влаштовувати обстріли українських міст саме в ці дні. Тому варто зарання підготуватися до такого розвитку подій.

Натякніть своїм знайомим та друзям, що б ви хотіли отримати на Новий рік 2023.

Закупіться до свят. Це повинні бути не лише продукти та ліки. Якщо в вашій сім'ї є маленькі діти подумайте, чим цікавим можна заняти їх, якщо вимкнуть світло.

Вигадайте розваги на Новий рік — настільні ігри та інші тихі розваги в колі сім'ї будуть найкращим варіантом.

Канікули на новорічні свята: як підготуватися

Канікули на Новий рік

Щойно ви дізналися, скільки днів до Нового року 2023 залишилося, потрібно починати планувати, чим зайнятися з дітьми на новорічних канікулах. Можете обговорити з малюками за вечерею чи обідом, що б вони хотіли робити.

Якщо немає можливості подорожувати — не страшно. Завжди можна придумати щось цікаве і безкоштовне. Тиждень переглядів різдвяних фільмів, приготування смаколиків всією сім'єю, піти до святкової ялинки, якщо в вашому місті її будуть встановлювати. Дізнатися, як готуються міста України до Нового року можна в цьому матеріалі.