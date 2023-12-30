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Загарбники вбили мирного жителя на Херсонщині

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загарбники вбили мирного жителя на Херсонщині

Обстріл / Фото: Офіс Генерального прокурора

Чоловік у момент обстрілу знаходився на дворі біля свого будинку.

Російські військові злочинці обстріляли селище Антонівка на Херсонщині, в результаті чого на власному подвір’ї від травм загинув чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він заявив, що чоловік у момент обстрілу знаходився на дворі біля свого будинку.

"Російська армія вбила жителя Антонівки. Травми, несумісні з життям, отримав 55-річний чоловік. У момент обстрілу він знаходився на подвір’ї будинку", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія продовжить завдавати масштабних ударів, намагаючись принизити моральний стан українців.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ організувала Радбез, щоб відволікти увагу для підготовки до удару по Україні.

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Дата публікації
Перегляди
39
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