Захватчики убили мирного жителя на Херсонщине

Мужчина в момент обстрела находился во дворе у своего дома.

Российские военные преступники обстреляли поселок Антоновка в Херсонской области, в результате чего на собственном дворе от травм погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Он заявил, что мужчина в момент обстрела находился во дворе у своего дома.

"Русская армия убила жителя Антоновки. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина. В момент обстрела он находился во дворе дома", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжит наносить масштабные удары, пытаясь унизить моральное состояние украинцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ организовала Совбез, чтобы отвлечь внимание для подготовки к удару по Украине.

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