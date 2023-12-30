Захватчики убили мирного жителя на Херсонщине

Мужчина в момент обстрела находился во дворе у своего дома.
Российские военные преступники обстреляли поселок Антоновка в Херсонской области, в результате чего на собственном дворе от травм погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Он заявил, что мужчина в момент обстрела находился во дворе у своего дома.
"Русская армия убила жителя Антоновки. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина. В момент обстрела он находился во дворе дома", — написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжит наносить масштабные удары, пытаясь унизить моральное состояние украинцев.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ организовала Совбез, чтобы отвлечь внимание для подготовки к удару по Украине.
Читайте также: