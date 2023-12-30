Враг снова обстрелял Сумщину: раздалось 84 взрыва

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 29 декабря 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня российские войска совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская громады.

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (12 взрывов) и минометов (11 взрывов).

Эсманьская громада: совершены минометные обстрелы (3 взрыва).

Великописаревская громада: зафиксированы минометные обстрелы (27 взрывов).

Миропольская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.

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Хотинская громада: был минометный обстрел (8 взрывов).

Юнаковская громада: осуществлен артобстрел из САУ (2 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва).

Белопольская громада: был артобстрел (9 взрывов).

Шалыгинская громада: совершен минометный обстрел (3 взрыва).

Напомним, утром 29 декабря вооруженные силы РФ нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили более 100 ракет. "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БпЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито ", — написал Владимир Зеленский.

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