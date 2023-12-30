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Враг снова обстрелял Сумщину: раздалось 84 взрыва

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Враг снова обстрелял Сумщину: раздалось 84 взрыва

Иллюстративное фото: обстрел Сумщины / Фото: Офис Генерального прокурора

Россияне совершили 20 обстрелов Сумской области.

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 29 декабря 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня российские войска совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская громады.

  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (12 взрывов) и минометов (11 взрывов).
  • Эсманьская громада: совершены минометные обстрелы (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: зафиксированы минометные обстрелы (27 взрывов).
  • Миропольская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Хотинская громада: был минометный обстрел (8 взрывов).
  • Юнаковская громада: осуществлен артобстрел из САУ (2 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва).
  • Белопольская громада: был артобстрел (9 взрывов).
  • Шалыгинская громада: совершен минометный обстрел (3 взрыва).

Напомним, утром 29 декабря вооруженные силы РФ нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили более 100 ракет. "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БпЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито ", — написал Владимир Зеленский.

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Дата публикации
Просмотры
392
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