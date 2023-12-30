Россияне обстреляли Донбасс: есть раненые

Оккупанты атаковали Красногоровку, Авдеевку и Торецк — начато расследование по фактам ранения 5 гражданских.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в социальных сетях.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 29 декабря 2023 года оккупанты обстреляли из артиллерии г. Красногоровка. Вражеские снаряды попали по частному сектору, где получили ранения 41-летний мужчина и женщина 83 лет. Еще один пострадавший 79 лет получил травмы, находясь в собственном доме.

Также под прицелом окупантов в очередной раз оказался г. Авдеевка. От попадания средств поражения из домовладения получил телесные повреждения 50-летний горожанин. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме того, враг нанес удар по Торецку, в результате чего на собственном дворе получила осколочные ранения и перелом ноги женщина 60 лет. Она госпитализирована.

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По предварительным данным, враг обстреливал населенные пункты из реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерии.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений РФ против мирного населения нашего региона.

Напомним, утром 29 декабря вооруженные силы РФ нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили более 100 ракет. "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БпЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито ", — написал Владимир Зеленский.

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