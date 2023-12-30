Россияне жалуются на обстрел Белгорода: есть погибшие

Якобы в результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина.

В Сети появилась уточненная информация по массированному обстрелу российского города Белгород.

Об этом в социальных сетях заявил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение седалищной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы у второго мужчины – контузия. Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Также сообщается о различных разрушениях, которые зафиксированы в 10 частных жилищных домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля. Подомовый обход будет продлен в светлое время суток.

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"Есть повреждение системы водообеспечения в городе Белгороде. Аварийные бригады на месте во главе с моим заместителем Сергеем Владимировичем Довгалюком и мэром города Валентином Валентиновичем Демидовым. Определяются места повреждений, после этого сразу начнутся восстановительные работы", — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

К тому же белгородцы находят обломки после "работы ПВО".

"Жесть…", — комментируют они в социальных сетях.

Напомним, что ранее россиянам представилась атака "украинских беспилотников" на Брянщину и обстрел Белгородщины.

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