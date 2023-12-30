Росіяни скаржаться на обстріл Бєлгорода: є загиблі

Нібито внаслідок прямого влучення одного зі снарядів у приватний житловий будинок загинув чоловік.

У Мережі з'явилася уточнена інформація щодо масованого обстрілу російського міста Бєлгород.

Про це у соціальних мережах заявив повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

"Внаслідок прямого влучення одного зі снарядів у приватний житловий будинок загинув чоловік. Чотирьох людей поранено. У 10-річної дитини осколкове поранення сідничної області (стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості). У жінки осколкове поранення скроневої області, у одного чоловіка осколкові поранення голови, у другого чоловіка – контузія. Усіх постраждалих доставлено до Бєлгородської обласної клінічної лікарні та дитячої обласної лікарні. Лікарі надають постраждалим усю необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про різні руйнування, які зафіксовано у 10 приватних житлових домоволодіннях: вибиті вікна, один із будинків частково зруйнований. Також пошкоджено два автомобілі. Подомовий обхід буде продовжено у світлий час доби.

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"Є пошкодження системи водозабезпечення у місті Бєлгороді. Аварійні бригади на місці на чолі з моїм заступником Сергієм Володимировичем Довгалюком та мером міста Валентином Валентиновичем Демидовим. Визначаються місця ушкоджень, після цього одразу розпочнуться відновлювальні роботи», - повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

До того ж бєлгородці знаходять уламки після "роботи ППО".

"Жерсть…", - коментують вони у соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше росіянам привиділася атака "українських безпілотників" на Брянщину та обстріл Бєлгородщини.

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