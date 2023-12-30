Росіянам привиділася атака "українських безпілотників" на Брянщину та обстріл Бєлгородщини

Росіянам вкотре привиділася атака "українських терористів" на прикордонні з Україною області.

"Ще одну спробу "українських терористів" зробити атаку за допомогою БПЛА припинено "силами ППО" Міністерства оборони РФ. Над Навлінським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні служби працюють дома", - заявив у повідомленні губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз

"Четвертий безпілотний літальний апарат українських терористів" знешкоджено "силами ППО" Міністерства оборони РФ. Над Стародубським муніципальним округом збито безпілотний авіаційний комплекс розвідник. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні служби працюють дома. Дякую нашим захисникам!", - пізніше написав він.

"Над Брянським районом спрацювала "система ППО" Міністерства оборони РФ — збиті ще три безпілотні літальні апарати літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію щодо наслідків. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. Дякую нашим захисникам!", - продовжував писати російський посадовець ввечері 29 грудня.

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"Припинено чергову атаку "українських терористів". Над містом Брянським "підрозділами РЕБ" знищено "безпілотник літакового типу". Постраждалих та руйнувань немає.Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - додав він.

Водночас скільки ж "українських безпілотників" атакували область, він повідомити не зміг.

"29 грудня близько 23 години припинено спробу "київського режиму" здійснити "терористичну атаку" по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням "реактивних снарядів системи залпового вогню". Черговими "засобами ППО" 13 реактивних снарядів було знищено над Бєлгородською областю", - заявили тим часом у російському Міністерстві оборони.

Нагадаємо, що раніше у Ростовській і Бєлгородській областях лунали вибухи: росіяни побідкалися про атаку БпЛА.

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