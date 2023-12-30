Россиянам померещилась атака "украинских беспилотников" на Брянщину и обстрел Белгородщины

Россиянам в очередной раз привиделась атака "украинских террористов" на пограничные с Украиной области.

"Еще одна попытка "украинских террористов" совершить атаку с помощью БПЛА пресечена "силами ПВО" Министерства обороны РФ. Над Навлинским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают дома", — заявил в сообщении губернатор Брянской области. РФ Александр Богомаз

"Четвертый беспилотный летательный аппарат украинских террористов" обезврежен "силами ПВО" Министерства обороны РФ. Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Благодарю наших защитников!", — позже написал он.

"Над Брянским районом сработала "система ПВО" Министерства обороны РФ — сбиты еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим защитникам!", — продолжал писать российский чиновник. 29 декабря.

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"Прекращена очередная атака "украинских террористов". Над городом Брянским "подразделениями РЕБ" уничтожен "беспилотник самолетного типа". Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — добавил он.

В то же время, сколько же "украинских беспилотников" атаковали область, он сообщить не смог.

"29 декабря около 23 часов пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку" по объектам на территории Российской Федерации с применением "реактивных снарядов системы залпового огня". Очередными "средствами ПВО" 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью", — заявили в это время в российском Министерстве обороны.

Напомним, что ранее в Ростовской и Белгородской областях раздавались взрывы: россияне посетовали об атаке БпЛА.

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