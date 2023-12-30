Росіяни обстріляли Донеччину: є поранені

Окупанти атакували Красногорівку, Авдіївку та Торецьк - розпочато розслідування за фактами поранення 5 цивільних.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора у соціальних мережах.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 грудня 2023 року окупанти обстріляли з артилерії м. Красногорівку. Ворожі снаряди поцілили по приватному сектору, де зазнали поранень 41-річний чоловік та жінка 83 років. Ще один постраждалий 79 років отримав травми, перебуваючи у власному будинку.

Також під прицілом окупантів вкотре опинилось м. Авдіївка. Від влучання засобів ураження з домоволодіння дістав тілесні ушкодження 50-річний містянин. Його у вкрай важкому стані доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, ворог завдав удару по м. Торецьку, внаслідок чого на власному подвір’ї отримала осколкові поранення та перелам ноги жінка 60 років. Її ушпиталено.

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За попередніми даними, ворог обстрілював населені пункти з реактивних систем залпового вогню «Град» та артилерії.

Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення нашого регіону.

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – написав Володимир Зеленський.

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