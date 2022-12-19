У британській розвідці розповіли про наступ та тактику "вагнерівців" під Бахмутом

Розвідка Британії оцінила тактику "Вагнера" під Бахмутом на Донеччині.

Російське військове угруповання "Вагнер" продовжує відігравати важливу роль у бойових діях навколо міста Бахмут у Донецькій області. В останні місяці вона розробила наступальну тактику, у якій використовує велику кількість погано навчених засуджених.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначає британська розвідка, окремим бійцям, швидше за все, видається смартфон або планшет із комерційними супутниковими знімками, де позначені вісь просування та мета нападу.

На рівні взводу та вище командири, швидше за все, залишаються в укритті та віддають накази через радіозв’язок, отримуючи інформацію по відео з невеликих безпілотних літальних апаратів.

Окремі групи та підрозділи отримують наказ слідувати за заздалегідь наміченим маршрутом, часто за вогневої підтримки, але рідше - разом із бронетехнікою.

Оперативникам "Вагнера", які відхилилися від маршруту нападу без дозволу, швидше за все, загрожує розстріл.

Ця жорстока тактика спрямована на збереження рідкісних активів "Вагнера" - досвідчених командирів та бронетехніки - за рахунок доступніших новобранців, яких організація оцінює як витратний матеріал", - йдеться у повідомленні.

Ситуація під Бахмутом: що відомо

Українські та російські джерела повідомляють про продовження жорстких боїв в районі Бахмута, зокрема, бої тривають на північному сході та півдні від міста. За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ відкинули російських окупантів з позицій біля Бахмута, які вони утримували продовж тривалого часу.

Речник Східного угруповання військ "Схід" Сергій Череватий розповів, що окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників у районі Бахмута, щоб досягти дві цілі: окупанти хочуть вийти на оперативний простір і продовжити наступ на Слов'янськ, Краматорськ.

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