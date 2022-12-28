29 декабря — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 29 декабря, в православном календаре день памяти святого пророка Аггея. Он был десятым из 12 малых пророков. Свои пророчества создавал примерно за полвека до Рождества Христова. Когда из Вавилонского плена вернулись евреи, именно Аггей убеждал их начать снова строительство второго Иерусалимского храма, говоря, что Господь скоро вернется. Пророк считал, что все беды человеческие из-за их безразличия к вере. Но люди услышали его слова и начали отстраивать храм.

После смерти святого Аггея похоронили со всеми почестями и по канонам представителей священного рода. Его очень уважали, ведь свою жизнь он прожил благословенно и чисто.

В народе в честь пророка Аггея 29 декабря празднуют Аггея Зимоуказателя.

Приметы 29 декабря

Народный праздник 29 декабря / Фото: Pexels

если утром морозы, до Крещения будет холодно;

холодная погода 29 декабря указывает, что будет суровая зима;

безоблачная погода и сильный ветер – скоро будут морозы;

на деревьях много инея – будет тепло на Праздники.

Что завтра нельзя делать

Поверья говорят, что этот день нельзя проводить вдали от своей семьи. Поэтому обязательно съездите к родным. Чинить обувь, забивать гвозди и делать что-либо по дому запрещено. Лгать, злословить и ругаться тоже нельзя.

Что можно делать завтра, 29 декабря

Пророк Аггей позволяет в этот день из всех домашних дел только гладить и стирать. Если не перерабатывать, получите награду за труды. Можно уже начинать готовить блюда на новогодний стол, особенно те, которые могут дольше постоять или должны настояться. 29 декабря наши предки шли на рыбалку, а ночью молились за упокой умерших и здоровье живущих.

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