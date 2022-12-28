29 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 29 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Аггея. Він був десятим з 12 малих пророків. Свої пророцтва створював приблизно за півстоліття до Різдва Христового. Коли з Вавилонського полону повернулися євреї, саме Аггей переконував їх почати знову будівництво другого Єрусалимського храму, говорячи, що Господь скоро повернеться. Пророк вважав, що всі біди людські через їхню байдужість до віри. Але люди почули його слова і почали відбудовувати храм.

Після смерті святого Аггея поховали з усіма почестями та за канонами представників священного роду. Його дуже шанували, адже своє життя він прожив благословенно та чисто.

В народі на честь пророка Аггея 29 грудня святкують Аггея Зимовказівника.

Прикмети 29 грудня

Народне свято 29 грудня / Фото: Pexels

якщо зранку морози, до Водохреща буде холодно;

холодна погода 29 грудня вказує, що буде сувора зима;

безхмарна погода і сильний вітер — скоро будуть морози;

на деревах багато інею — буде тепло на Святки.

Що завтра не можна робити

Повір'я говорять, що цей день не можна проводити далеко від своєї сім'ї. Тому обов'язково поїдьте до рідних. Лагодити взуття, забивати цвяхи і робити будь-що по дому заборонено. Брехати, лихословити та лаятися також не можна.

Що можна робити завтра, 29 грудня

Пророк Аггей дозволяє цього дня з усіх домашніх справ лише прасувати і прати. Якщо не перепрацьовувати, то отримаєте нагороду за труди. Можна вже починати готувати страви на новорічний стіл, особливо ті, які можуть довше постояти, або повинні настоятися. 29 грудня наші предки йшли на риболовлю, а вночі молилися за упокій тих, хто помер, і здоров'я тих, хто живе.

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