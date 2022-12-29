Астрологический прогноз на 29 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для старта небольших дел, которые можно быстро закончить, проекты, рассчитанные на перспективу, лучше отложить. Успешными обещают быть любые переговоры – как делового, так и личного характера: красноречие, которым звезды сегодня наградят даже самых косноязычных людей, позволит договориться даже на самые сложные темы.

Символ дня: роза ветров.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый, сливовый.

Счастливые камни дня: коралл, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: наиболее опасными являются заболевания органов дыхания: начавшись в этот день, они могут затянуться надолго и привести к серьезным – и нежелательным – осложнениям. Чтобы этого не произошло, необходимо, во-первых, беречься от простуд, а, во-вторых, при появлении первых симптомов сразу же обратиться к врачу – мало кому захочется встретить Новый год в постели.

Питание дня: можно садиться на диету, особенно если она рассчитана на непродолжительное время.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Афоризм дня: "Если вы хотите исправить свои ошибки, начните с исправления своих взглядов" (Джим Рон).

Ангел-хранитель дня: Арфэд – помогает залечить как физические, так и моральные раны.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы для привлечения удачи в финансовых вопросах.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются довольно быстро. Особое внимание астрологи советуют обратить на слова, которые человек произнесет во сне: в них может содержаться подсказка относительно того, как разрешить сложившиеся жизненные обстоятельства.

Табу дня: необходимо избегать плохих пожеланий в чей-либо адрес. Даже будучи произнесенными в сердцах, под влиянием эмоций, они принесут вред тому, против кого направлены, но потом обязательно вернутся к своему "хозяину".

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