Гороскоп брака на 2023 год для всех знаков Зодиака

2023 год благоприятен для создания семьи, т.к. негативная кармическая точка – Черная Луна, с 9 января выходит из знака Зодиака Рак, который связан с Родом, семейными вопросами и рождением детей. Кроме того, транзиты Венеры и Юпитера важны для определения наилучших периодов для оформления брачного союза, а также для официального оформления любых взаимоотношений.

Конечно, при индивидуальном подборе наилучшей даты для рождения семьи, учитываются особенности личных гороскопов вступающих в брак. И это является гарантией того, что дата выбрана правильно. При этом обращается внимание на фазы Луны (предпочтительно растущая), ее положение в знаке Зодиака, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

С 16 мая 2023-го появляется еще больше удачных периодов для создания семьи, т.к. Юпитер, планета традиций, входит в знак Тельца и будет перемещаться по этому знаку до 26 мая 2024 года. Телец находится под управлением Венеры, планеты любви и взаимоотношений, поэтому связь планет-благодетелей в этот период, окажет благоприятные планетарные влияния на образовавшиеся союзы.

ЯНВАРЬ

Первая декада неблагоприятная для вступления в брак и разговоров об этом. До 13 января Марс в ретроградном движении, что не очень хорошо отражается на мужчинах и их действиях. Ретроградный Меркурий до 19 января также не очень хороший показатель для оформления взаимоотношений, однако, если кто-то из пары уже был в браке, этот транзит является благоприятным.

Вторая и третья декады месяца подходит для оформления брачных взаимоотношений. До 28 января Венера перемещается по Водолею, соединяется с Сатурном, что создает хорошие возможности для оформления брака, особенно если в паре большая разница в возрасте или имеют место договоренности с целью создания фиктивного союза для реализации определенных целей.

С 28 января Венера входит в знак Рыбы, где имеет статус экзальтации, а это наилучший показатель для официального оформления любовных взаимоотношений.

ФЕВРАЛЬ

До 21 февраля Венера имеет сильный статус в Рыбах, транзит лучшим образом влияет на влюбленных и брачующихся. По этому знаку перемещается светлая кармическая точка – Белая Луна.

Третья декада месяца не очень благоприятна, т.к. Венера входит в знак Овна, где находится в статусе изгнания и создает особые энергетические потоки, которые часто приводят к разногласиям в паре, вплоть до разрыва взаимоотношений. Люди в этот период сосредоточены на себе и собственных интересах, не готовы к компромиссам. Хотя Юпитер, перемещающийся по Овну, немного сглаживает эгоистические устремления людей. Осознанные, зрелые личности смогут использовать энергии планет "малого и большого" счастья (Венера и Юпитер), чтобы создать гармоничное пространство для себя и партнера.

МАРТ

Соединение Венеры и Юпитера в Овне в гармоничном аспекте с Марсом в Близнецах, в целом, оказывает благоприятное влияние на оформление брачных отношений и создание новой семьи. В первой декаде эти планетарные энергии наиболее сильны, поэтому, если иначе не получается и нужно идти в загс, то можно сделать это вначале месяца.

Почти вся вторая декада марта менее благоприятна для вступления в брак, т.к. нет поддерживающих аспектов от Юпитера и внешний фон не очень способствует радостным настроениям.

С 17 марта Венера входит в знак Тельца, где планета в обители, т.е. у себя дома. До конца месяца астрологическая погода благоприятствует оформлению брачных взаимоотношений.

АПРЕЛЬ

До 11 апреля Венера перемещается по Тельцу, общий фон благоприятный – планета любви сильна, а союз, заключенный в этот период, будет под защитой планеты "малого счастья".

С 11 апреля Венера входит в знак Близнецы. Вторая декада также подходит для вступления в брак и семейных торжеств, но лучше все же исключить из списка период с 19 апреля до конца месяца, т.к. 20 апреля произойдет солнечное затмение, которое откроет весенний коридор затмений.

МАЙ

5 мая закончится коридор затмений, но все еще продолжается период ретроградного Меркурия (21 апреля – 15 мая 2023-го). Поэтому лучше запланировать дату бракосочетания на вторую половину месяца. В этот период Венера движется по знаку Рака, что является одним из лучших транзитов для создания семьи. По сравнению с другими периодами, психологический климат в это время гармоничный.

С 16 мая Юпитер входит в знак Тельца, транзит создает общий благоприятный фон на весь период перемещения планеты по этому знаку – до 26 мая 2024-го.

ИЮНЬ

До 6 июня Венера продолжает движение по знаку Рака, что является наилучшим показателям для оформления брачных отношений. Хотя ингрессия планеты в знак Льва вечером 5 июня, также открывает благоприятный период для вступления в брак до конца месяца. Венеры в огненной стихии создаст активный фон для праздника и предпосылки к яркой и интересной семейной жизни.

В третьей декаде месяца неприятное соединение Марса и негативной кармической точки, к которому приближается Венера. Это не является прямым указанием к необходимости исключить период их благоприятных, однако нужно быть готовыми к различным неприятным случайностям в эти дни.

ИЮЛЬ

Особый месяц – в первой декаде держится кармический аспект соединения: Черная Луна – Венера – Марс, что создает тяжелую психологическую атмосферу.

Вторая декада, вплоть до 24 августа, – благоприятный период для заключения брака.

С 24 июля до 4 сентября 2023-го – период ретроградной Венеры во Льве, транзит подходит только для пар, вступающих в брак повторно. Для тех, кто создает семью впервые, лучше исключить этот период из подходящих для оформления брачных отношений.

АВГУСТ

Неблагоприятный период только для тех, кто вступает в брак впервые.

СЕНТЯБРЬ

После 4 сентября начинается благоприятный период для свадеб, хотя лучше перенести официальное оформление на вторую половину сентября, т.к. до 16 сентября Меркурий в фазе ретроградного движения.

ОКТЯБРЬ

До 9 октября – счастливые дни. Брачный союз, созданный в эти дни, с высокой долей вероятности будет счастливым.

С 9 октября Венера входит в знак Девы, во второй декаде месяца держится аспект соединения с кармической негативной точкой – Черной Луной (с 4 октября в этом знаке). Статус Венеры в Деве, слабый – падение, поэтому лучше не планировать проведение свадебного торжества в этот период.

С 14 по 28 октября - коридор затмений, что также является неблагоприятным показателем для брака.

НОЯБРЬ

Днем 8 ноября Венера входит в зодиакальные Весы – это знак ее управления, гармоничное положение. До конца месяца – самый благоприятный свадебный период 2023 года.

ДЕКАБРЬ

До 5 декабря – счастливые дни для вступления в брак. А дальше начинаются неблагоприятный период, т.к. с 5 декабря Венера входит в знак Скорпиона до конца месяца.

С 13 декабря 2023-го до 3 января 2024=-го – ретроградный Меркурий, оказывающий неблагоприятное влияние на оформление любых взаимоотношений, а особенно на вступающих в брак впервые.

Данная публикация носит ознакомительный характер, здесь в общих чертах описаны благоприятные и неблагоприятные периоды для брака. Но общий гороскоп не может заменить индивидуальную консультацию астролога по выбору наилучшей даты для заключения брачного союза.

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