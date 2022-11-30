Гороскоп шлюбу на 2023 рік для всіх знаків зодіаку

2023 сприятливий для створення сім'ї, бо негативна кармічна точка – Чорний Місяць, від 9 січня виходить із знака зодіаку Рак, який пов'язаний із Родом, сімейними питаннями та народженням дітей. Крім того, транзити Венери та Юпітера важливі для визначення найкращих періодів для оформлення шлюбу, а також будь-яких взаємин.

Звісно, у разі індивідуального підбирання найкращої дати народження сім'ї, враховуються особливості особистих гороскопів пари. І це є гарантією того, що дату обрано правильно. Водночас звертається увага на фази Місяця (переважно зростального), його становище у знаку зодіаку, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 16 травня 2023 року з'являється ще більше вдалих періодів для створення сім'ї, бо Юпітер, планета традицій, входить у знак Тельця і переміщуватиметься цим знаком до 26 травня 2024 року. Телець перебуває під керуванням Венери, планети кохання і взаємин, тому зв'язок планет-благодійників у цей період вдало впливатиме на союзи, що утворилися.

СІЧЕНЬ

Перша декада несприятлива для одруження та розмов про це. До 13 січня Марс у ретроградному русі, що не дуже добре відбивається на чоловіках та їхніх діях. Ретроградний Меркурій до 19 січня також не дуже хороший показник для оформлення взаємин, проте, якщо хтось із пари вже був у шлюбі, цей транзит є сприятливим.

Друга та третя декади місяця підходить для оформлення шлюбних взаємин. До 28 січня Венера переміщається Водолієм, з'єднується з Сатурном, що створює хороші можливості для оформлення шлюбу, особливо якщо в парі велика різниця у віці або мають місце домовленості з метою створення фіктивного союзу для реалізації певних цілей.

Від 28 січня Венера входить на знак Риби, де має статус екзальтації, а це найкращий показник для офіційного оформлення любовних взаємин.

ЛЮТИЙ

До 21 лютого Венера має сильний статус у Рибах, транзит найкраще впливає на закоханих і наречених. За цим знаком переміщається світла кармічна точка – Білий Місяць.

Третя декада місяця дуже сприятлива, бо Венера входить на знак Овна, де перебуває у статусі вигнання та створює особливі енергетичні потоки, які часто призводять до розбіжностей у парі, аж до розриву взаємин. Люди в цей період зосереджені на собі та власних інтересах, неготові до компромісів. Хоча Юпітер, що переміщується Овном, трохи згладжує егоїстичні устремління людей. Усвідомлені, зрілі особи зможуть використати енергії планет "малого та великого" щастя (Венера та Юпітер), щоб створити гармонійний простір для себе та партнера.

БЕРЕЗЕНЬ

З'єднання Венери та Юпітера в Овні в гармонійному аспекті з Марсом у Близнятах, загалом, надає сприятливий вплив на оформлення шлюбних взаємин та створення нової родини. У першій декаді ці планетарні енергії найсильніші, тому, якщо інакше не виходить і потрібно йти до РАГСу, то можна зробити це на початку місяця.

Майже вся друга декада березня менш сприятлива для одруження, оскільки немає підтримувальних аспектів від Юпітера, і зовнішнє тло не дуже сприяє радісним настроям.

Від 17 березня Венера входить у знак Тельця, де планета обителі, тобто. у себе вдома. До кінця місяця астрологічна погода сприяє оформленню шлюбних взаємин.

КВІТЕНЬ

До 11 квітня Венера переміщується Тельцем, загальний фон сприятливий – планета любові сильна, а союз, укладений у цей період, буде під захистом планети «малого щастя».

Від 11 квітня Венера входить у знак Близнята. Друга декада також підходить для одруження та сімейних урочистостей, але краще все ж таки виключити зі списку період від 19 квітня до кінця місяця, оскільки 20 квітня відбудеться Сонячне затемнення, яке відкриє весняний коридор затемнення.

ТРАВЕНЬ

5 травня закінчиться коридор затемнень, але все ще триває період ретроградного Меркурія (21 квітня – 15 травня 2023 року). Тому краще запланувати дату одруження на другу половину місяця. У цей період Венера рухається за знаком Рака, що є одним із найкращих транзитів для створення сім'ї. Порівняно з іншими періодами психологічний клімат у цей час гармонійний.

Від 16 травня Юпітер входить на знак Тельця, транзит створює загальне сприятливе тло на весь період переміщення планети за цим знаком – до 26 травня 2024 року.

ЧЕРВЕНЬ

До 6 червня Венера продовжує рух за знаком Рака, що є найкращим показником для оформлення шлюбних взаємин. Хоча інгресія планети на знак Лева увечері 5 червня також відкриває сприятливий період для одруження до кінця місяця. Венери у вогненній стихії створять активне тло для свята та передумови до яскравого та цікавого сімейного життя.

У третій декаді місяця неприємне поєднання Марса та негативної кармічної точки, до якого наближається Венера. Це не є прямою вказівкою до необхідності виключити період їхніх сприятливих, однак, потрібно бути готовими до різних неприємних випадків цими днями.

ЛИПЕНЬ

Особливий місяць – у першій декаді тримається кримінальний аспект сполуки: Чорний Місяць – Венера – Марс, що створює важку психологічну атмосферу.

Друга декада, аж до 24 серпня – сприятливий період для укладання шлюбу.

Від 24 липня до 4 вересня 2023 р. – період ретроградної Венери у Леві, транзит підходить тільки для пар, які одружуються повторно. Для тих, хто створює сім'ю вперше, краще виключити цей період із придатних для оформлення шлюбних взаємин.

СЕРПЕНЬ

Несприятливий період лише тим, хто одружується вперше.

ВЕРЕСЕНЬ

Після 4 вересня починається сприятливий період для весіль, хоча краще перенести офіційне оформлення другу половину вересня, бо до 16 вересня Меркурій у фазі ретроградного руху

ЖОВТЕНЬ

До 9 жовтня – щасливі дні. Шлюбний союз, створений у ці дні, з високою ймовірністю буде щасливим.

Від 9 жовтня Венера входить у знак Діви, у другій декаді місяця тримається аспект поєднання з кармічною негативною точкою – Чорним Місяцем (від 4 жовтня у цьому знаку). Статус Венери у Діві, слабкий – падіння, тому краще не планувати проведення весільної урочистості у цей період.

Від 14 до 28 жовтня коридів затемнень, що також є несприятливим показником для шлюбу.

ЛИСТОПАД

Вдень 8 листопада Венера входить у зодіакальні Терези – це знак її управління, гармонійне становище. До кінця місяця – найсприятливіший весільний період 2023 року.

ГРУДЕНЬ

До 5 грудня – щасливі дні для одруження. А далі починається несприятливий період, бо від 5 грудня Венера входить на знак Скорпіона до кінця місяця.

Від 13 грудня 2023 року до 3 січня 2024 року – ретроградний Меркурій, який надає несприятливий вплив на оформлення будь-яких взаємин, а особливо на одружених вперше.

Ця публікація має ознайомлювальний характер, тут у загальних рисах описані сприятливі та несприятливі періоди для шлюбу. Але загальний гороскоп не може замінити індивідуальну консультацію астролога щодо вибору найкращої дати для укладання шлюбного союзу.

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