В Авдіївці досі залишаються 2 тис. жителів: як живе прифронтове місто без світла, газу та опалення

Гуманітарна ситуація в Авдіївці поки що є більш-менш контрольованою.

У прифронтовій Авдіївці, населення якої до початку повномасштабного вторгнення РФ налічувало понад 30 тис. осіб, досі залишаються близько 2 тис. жителів.

Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує FREEДОМ.

Ппори те, що у місті немає електрики, водопостачання та опалення, люди не поспішають виїжджати. Вони встановлюють у квартирах "буржуйки", хоча це і заборонено технікою безпеки. Трапляються випадки удушення чадним газом внаслідок неправильної експлуатації цих "буржуйок".

"Люди пояснюють різні ситуації. Говорять, що 2014-2015 роки пережили, і це переживемо. Друге — що їм немає куди їхати, немає за що їхати. Що зараз стріляють по всій території України. Ну, найімовірніше, на підсвідомості це наша ментальність українська, ми домосіди. Ми звикли жити у своєму якомусь компактному місці", — каже Барабаш.

Голова адміністрації зазначає, що у місті є навіть сім'ї з дітьми. Він наголошує на безвідповідальності таких батьків, які не лише наражують дітей на небезпеку, але і позбавляють їх права на освіту. В Авдіївці немає світла та Інтернету, тому навіть дистанційно школярі не можуть навчатися.

За його словами, гуманітарна ситуація в Авдіївці поки що є більш-менш контрольованою. Наразі у місті достатньо продуктів харчування та є запаси.

"Але це все дуже скоро може закінчитися, тому що дорога в місто постійно прострілюється. Крім того, скоро можуть розпочатися снігопади, будуть замети, розчищати сніг не буде змоги. Буде дуже складно завозити гуманітарну допомогу чи проводити евакуацію", — говорить Барабаш.

Голова адміністрації додав, що міська лікарня працює, але медпрацівників мало, крім того ще від травня не працює швидка допомога.

Бараш відзначив, що попередня ніч в Авдіївці минула відносно спокійно.

Нагадаємо, що окупанти завдали удару по Краматорську. Зафіксовано влучання в інститут і промзону.

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