В Авдеевке до сих пор остаются 2 тыс. жителей: как живет прифронтовый город без света, газа и отопления

Гуманитарная ситуация в Авдеевке пока более или менее контролируемая.

В прифронтовой Авдеевке, население которой до начала полномасштабного вторжения РФ насчитывало более 30 тыс. человек, до сих пор остаются около 2 тыс. жителей.

Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, информирует FREEДОМ.

Споры того, что в городе нет электричества, водоснабжения и отопления, люди не спешат уезжать. Они устанавливают в квартирах буржуйки, хотя это и запрещено техникой безопасности. Бывают случаи удушения угарным газом вследствие неправильной эксплуатации этих "буржуек".

"Люди объясняют разные ситуации. Говорят, что 2014-2015 годы пережили, и это переживем. Второе — что им некуда ехать, не за что ехать. Что сейчас стреляют по всей территории Украины. Ну, вероятнее всего, на подсознании это наша ментальность украинская, мы домоседы. Мы привыкли жить в своем каком-нибудь компактном месте", — говорит Барабаш.

Глава администрации отмечает, что в городе есть даже семьи с детьми. Он отмечает безответственность таких родителей, которые не только подвергают детей опасности, но и лишают их права на образование. В Авдеевке нет света и Интернета, потому даже дистанционно школьники не могут учиться.

По его словам, гуманитарная ситуация в Авдеевке пока более или менее контролируемая. В городе достаточно продуктов питания и есть запасы.

"Но это все очень скоро может закончиться, потому что дорога в город постоянно простреливается. Кроме того, скоро могут начаться снегопады, будут сугробы, расчищать снег не будет возможности. Будет очень сложно завозить гуманитарную помощь или проводить эвакуацию", — говорит Барабаш.

Глава администрации добавил, что городская больница работает, но медработников мало, кроме того, еще с мая не работает скорая помощь.

Бараш отметил, что предыдущая ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно.

Напомним, что оккупанты нанесли удар по Краматорску. Зафиксировано попадание в институт и промзону.

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