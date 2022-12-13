Оккупанты нанесли удар по Краматорску: попали в институт и промзону (видео)

Власти заявили, что каждый, кто до сих пор остается в области, подвергает себя опасности.

Российские войска нанесли удар по Краматорску в Донецкой области 13 декабря, информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Краматорск снова потерпел вражеский удар. Россияне попали в промзону и в корпус Института техники и менеджмента. Информация о пострадавших пока не поступала, однако точные последствия еще предстоит установить", – говорится в заявлении главы области.

Он в очередной раз подчеркнул, что оккупанты ежедневно атакуют гражданских в Донецкой области, поэтому в опасности находится каждый, кто до сих пор остается в области.

Напомним, накануне оккупанты ударили из РСЗО "Ураган" по городу Гирнык Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получили восемь человек.

В тот же день российские войска нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области, повредив школу. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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