На войне с российскими оккупантами погиб сын бывшего мера Тернополя

На войне с российскими оккупантами погиб сын экс-мера Тернополя Богдана Левкива – Михаил Левкив.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Известно, что Михаил Левков перед войной работал в управлении социальной политики Тернопольского городского совета.

"Грустное известие для нашего города. Защищая Украину на фронте погиб житель Тернополя, работник управления социальной политики городского совета Левкив Михаил Богданович. Он всегда был на передовой помощи людям, а после полномасштабного вторжения с оружием в руках защищал родную землю. Сочувствуем родным!", — написал Надал.

Фото: Фото из социальных сетей

Начальник управления социальной политики Тернопольского городского совета Владимир Сулима в комментарии "Суспильному" рассказал, что Михаилу Левкиву было 37 лет. Он на второй день после начала войны – 25 февраля 2022 года заключил контракт с ВСУ.

"Любовь к Украине у него была заложена на генетическом уровне. Его отец Богдан Евгеньевич Левкив был одним из лидеров борьбы за независимость в 80-х начале 90-х годов ХХ века на Тернопольщине", — говорится на сайте Тернопольского городского совета.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. С этого времени РФ обстреливает Украину ракетами, уничтожая нашу инфраструктуру.

Оккупанты планировали захватить власть в Киеве и установить в Украине свой марионеточный режим, однако ВСУ дали отпор агрессору. По данным британской разведки, Украина освободила более половины территории, захваченной Россией с начала полномасштабной войны.

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