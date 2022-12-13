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В центре Мелитополя раздался мощный взрыв: подробности

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
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В центре Мелитополя раздался мощный взрыв: подробности

ФОТО: Иван Федоров/Tlegram

Взрыв прогремел около 14 часов.

Во вторник, 13 декабря, во временно оккупированном Мелитополе в районе Шахматной раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил в социальных сетях мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Около 14:00 в самом центре города — в районе Шахматной — школы прозвучал громкий хлопок. Сразу после этого рашисты перекрыли дороги. Местные жители сообщили об автоматных очередях и засвидетельствовали тело, покрытое черной пленкой", — написал чиновник.

Взрывы в гостинице в Мелитополе

10 декабря в ресторане базы отдыха "Привал охотника" в Мелитополе раздались взрывы. Позже стало известно, что там российские оккупанты праздновали день рождения гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого. Там жили оккупанты, пользовались услугами кафе и сауны. Местные сообщают, что слышали до 10 громких взрывов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что раненых орков везли сразу в больницы Крыма, ведь в мелитопольских уже не хватает мест.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ВСУ обстреляли гостиницу в Мелитополе, где базировались "кадыровцы". По некоторым данным, около 200 погибших кафиров.

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Дата публикации
Просмотры
1469
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