Когда россияне могут снова атаковать Украину и куда будут бить: прогноз Воздушных сил

Украинцам стоит быть готовыми к новым ударам РФ, которые оккупационная армия может нанести в любой момент.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что россияне не оставили своих террористических намерений, а значит, предположительно, во время их новых ударов мишенью снова станут объекты энергетики.

"Понятно, ожидаем эти (ракетные — ред.) удары всегда. В частности, по объектам критической инфраструктуры. Зима пришла в Украину, наступили морозы и, очевидно, оккупант будет и дальше атаковать объекты энергетики. Поскольку, таким образом, хочет сломать не украинское войско, а народ. Но этого достичь врагу не удастся", — сказал Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ акцентировал внимание на том, что стратегическая авиация россиян сейчас рассредоточена по разным аэродромам. Тактическая авиация РФ, по его словам, продолжает бить на линии боевого столкновения и в прифронтовых зонах.

Он уточнил, что для обстрелов центральных и западных областей Украины россияне чаще используют высокоточные ракеты, как, например, Х-101, "Калибр", Х-555 и "Искандеры".

"Поэтому относительно (новых — ред.) ударов, если они запланировали их, то непосредственно будут их выполнять. Надо быть готовыми ко всем угрозам... Ожидать этот обстрел надо всегда", — сказал Игнат.

Ранее, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что объявлять воздушную тревогу могут и в случае возможного применения россиянами баллистических ракет или иного вооружения. По его словам, такие ракеты ПВО не может сбивать, их нужно уничтожать на старте.

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