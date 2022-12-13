Россия изменила схему полетов своих бомбардировщиков: в ГУР рассказали детали

Москва еще оставила ракет на три-пять массированных ракетных ударов
Агрессорка Россия с октября изменила схему полетов своих бомбардировщиков для ракетных ударов. В настоящее время самолеты не входят в воздушное пространство страны. Они выбирают обходные маршруты, чтобы не попасть под прицел украинских систем ПВО.
Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The New York Times.
По его словам, разведка имеет около часа после взлета боевых российских самолетов, чтобы отследить их полеты, прежде чем пилоты доберутся до зоны нанесения огня и запустят ракеты.
Скибицкий говорит, что у РФ есть четыре основных направления, откуда их вооруженные силы пытаются проникнуть в украинское воздушное пространство:
- с Черного моря на юге;
- из района вокруг Каспийского моря на юго-востоке;
- из России на востоке;
- из Беларуси на севере.
По подсчетам разведчиков Россия еще оставила ракет на три-пять массированных ракетных ударов. "Это если в одной волне будет от 80 до 90 ракет", – добавил Скибицкий.
Напомним, Скибицкий заявлял, что Россия произвела с начала полномасштабного вторжения в Украину 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр". В месяц РФ может производить около 40 новых ракет.
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