Судьба, будущее и суженый: на что и как гадали девушки в день Андрея Первозванного

В ночь на 13 декабря, Андрея, девушки обязательно гадали. Существовали разные способы "увидеть" свое будущее. Читайте больше о гаданиях на Андрея в материале ТСН.ua.

После Крещения у наших предков начинался сезон свадеб. Поэтому девушки, еще не нашедшие своей пары, могли встретить любовь именно во время Андреевских вечерниц. Также были популярны гадания в ночь на праздник Андрея. К примеру, девушки выбегали во двор и считали колья плота. Во время счета говорили: "Молодець, старець...". Последний кол обязательно тщательно осматривали: если он был тонким и ровным, значит девушка найдет себе молодого и связного парня. Если же кол был толстой корой — суженый будет богатым, но старым.

Как гадать на Андрея — праздник Калиты

Гадание на сапогах — нужно было взять сапог, переставляя его от стены к порогу, произносить: "Молодець, удівець, буду дівувати". На каком слове сапог "выйдет" за порог дома, такая судьба ждет девушку.

Гадание на вишневой ветке – вечером 12 декабря девушка отламывала ветку вишни, чтобы ее никто не видел за этим занятием. Потом поставить в вазу и произнести: " Святий Андрій, сподіваюся на тебе! Дай, що б вишня зацвіла, мою долю на поріг привела ". Если ветка к Рождеству зацветла – в следующем году девушка выйдет замуж.

Гадания на замужество — девушки начинали становиться друг перед другом от противоположной стене. Какая из них встанет перед самым порогом — первой выйдет замуж, вторая — второй и т.д.

Гадание на чашках – берутся одинаковые чашки по одной на каждую девушку. В них кладутся разные предметы: перстень, хлеб, монета, соль, пуговица. Затем чашки накрываются и перемешиваются. Девушки выбирает каждая "свою" чашку, чтобы узнать будущую судьбу (кольцо — замужество, пуговица — много хлопот, хлеб — благополучие, соль — плохие новости, монета — богатство).

Гадание на суженого – девушка снимала свой сапог и бросала его от себя с закрытыми глазами. Здесь обязательно нужно было оставаться на месте, иначе не сбудется. В какую сторону сапог "смотрит" носком, из этого к девушке придет жених.

Гадание на полотенцах — вечером 12 декабря незамужняя девушка должна была вынести чистое белоснежное полотенце на улицу и произнести: "Суджений мій, долею подарований, вночі до мене приходь і рушником утрись". Если утром полотенце влажное, значит в следующем году будет свадьба.

Гадание на лай собак — одна за другой девушки выходили из дома и трижды говорили: "С какой стороны ко мне придет суженый?" Откуда услышится первый лай собак, оттуда и нужно ждать жениха.

Гадание не в зернах — нужно набрать горсть зерна, фасоли или семян. Далее – задать вопрос, на который можно ответить "Да" или "Нет". После этого перечислялось количество предметов в руке. Если число четное — ответ "Да".

Гадание на зеркале — такая гадания нуждалась в девушке смелости, поэтому ее использовали редко. Нужно быть наедине, сесть перед зеркалом, по обеим сторонам зажжать свечи и произнести:

Я тебе, дзеркало, питаю,

З ким я свою долю злучити маю?

З'єднати з Іванком прошу,

Бо його в серденьку ношу.

Тогда отвлечься от зеркала, закрыть глаза и дальше говорить следующие слова:

Святий Андрію, допоможи,

Судженого мого покажи!

Ворожу на свій вінок,

Прошу захисту від зірок!

Дай, Боже, шлюбу дочекати,

Мене з (имя парня, который нравится) звінчати.

Затем резко вернуться и открыть глаза. В зеркале можно было увидеть лицо. Часто даже не того парня, с которым девушка мечтала связать судьбу.

Гадание по имени будущего мужчины — с вечера нужно заготовить 12 листов бумаги с именами ребят. Один лист остается пустым. Бумагу кладут под подушку перед сном. Утром нужно вытащить один лист и прочесть имя, которое на нем написано. Если попался пустой — судьба хочет, чтобы это осталось в секрете.

Гадание перед сном – под кровать девушки ставят миску с водой, а сверху дощечку (словно кладка через реку). А потом просят, чтобы ночью им пришел суженый во сне.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: