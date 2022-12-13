Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У центрі Мелітополя пролунав потужний вибух: подробиці

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
356
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У центрі Мелітополя пролунав потужний вибух: подробиці

ФОТО: Іван Федоров / Tlegram

Вибух прогримів близько 14-ї години.

У вівторок, 13 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі в районі Шахової пролунав потужний вибух. 

Про це повідомив у соціальних мережах мер Мелітополя Іван Федоров.

"Близько 14:00 в самому центрі міста - в районі Шахової - школи пролунала гучна бавовна. Відразу ж після цього рашисти перекрили дороги. Місцеві мешканці повідомили про автоматні черги і засвідчили тіло, накрите чорною плівкою", - написав посадовець.

Вибухи в готелі у Мелітополі

10 грудня в ресторані бази відпочинку "Привал охотника" у Мелітополі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, там російські окупанти святкували день народження гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького. Там жили окупанти, користувалися послугами кафе та сауни. Місцеві повідомляють, що чули до 10-ти гучних вибухів. 

Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що поранених орків везли одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ обстріляли готель у Мелітополі, де базувалися "кадирівці". За деякими даними, десь 200 загиблих окупантів. 

У Луцьку військових реабілітують за допомогою стрільби з лука

У Луцьку військових реабілітують за допомогою стрільби з лука

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
356
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація