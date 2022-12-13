У центрі Мелітополя пролунав потужний вибух: подробиці

Вибух прогримів близько 14-ї години.
У вівторок, 13 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі в районі Шахової пролунав потужний вибух.
Про це повідомив у соціальних мережах мер Мелітополя Іван Федоров.
"Близько 14:00 в самому центрі міста - в районі Шахової - школи пролунала гучна бавовна. Відразу ж після цього рашисти перекрили дороги. Місцеві мешканці повідомили про автоматні черги і засвідчили тіло, накрите чорною плівкою", - написав посадовець.
Вибухи в готелі у Мелітополі
10 грудня в ресторані бази відпочинку "Привал охотника" у Мелітополі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, там російські окупанти святкували день народження гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького. Там жили окупанти, користувалися послугами кафе та сауни. Місцеві повідомляють, що чули до 10-ти гучних вибухів.
Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що поранених орків везли одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.
Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ обстріляли готель у Мелітополі, де базувалися "кадирівці". За деякими даними, десь 200 загиблих окупантів.
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