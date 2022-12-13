У центрі Мелітополя пролунав потужний вибух: подробиці

У вівторок, 13 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі в районі Шахової пролунав потужний вибух.

Про це повідомив у соціальних мережах мер Мелітополя Іван Федоров.

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"Близько 14:00 в самому центрі міста - в районі Шахової - школи пролунала гучна бавовна. Відразу ж після цього рашисти перекрили дороги. Місцеві мешканці повідомили про автоматні черги і засвідчили тіло, накрите чорною плівкою", - написав посадовець.

Вибухи в готелі у Мелітополі

10 грудня в ресторані бази відпочинку "Привал охотника" у Мелітополі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, там російські окупанти святкували день народження гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького. Там жили окупанти, користувалися послугами кафе та сауни. Місцеві повідомляють, що чули до 10-ти гучних вибухів.

Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що поранених орків везли одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ обстріляли готель у Мелітополі, де базувалися "кадирівці". За деякими даними, десь 200 загиблих окупантів.

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