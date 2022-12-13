Лукашенко нашел замену умершему главе МИД Макею: кто стал новым министром

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу Министерства иностранных дел. Возглавил ведомство Сергей Алейник.

Об этом сообщает государственное агентство Белта.

Александр Лукашенко, комментируя назначение дипломата, заявил, что будет нелегко.

К слову, до нового назначения Алейник работал во внешнеполитическом ведомстве в должности первого замминистра. Также являлся консулом Генерального консульства Беларуси в Гааге. Кроме того, с 2013-го по 2020-й был послом в Великобритании.

Фото: mfa.gov.by

Напомним, 26 ноября скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Дипломату было 64 года.

Лукашенко испугала внезапная смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Поэтому он сменил охрану и прислугу. О страхе диктатора, который его "уберут", написал в твиттере российский оппозиционер Леонид Невзлин.

Читайте также: