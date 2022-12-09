Не смог завести "Мерседес": Лукашенко пришел пешком на саммит ЕАЭС (видео)

Белорусский диктатор пожаловался своему коллеге из Кыргызстана на "слабенький" немецкий автомобиль.

Самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко пришлось идти пешком на заседание саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), открывшегося в пятницу, 9 декабря, в столице Кыргызстана.

Соответствующие фото и видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", который называют близким к пресс-службе белорусского диктатора.

Сначала появились фотографии, на которых Лукашенко в сопровождении двух охранников шагает по тротуару, припорошенному снегом.

Через некоторое время было опубликовано видео, на котором хозяин саммита, президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравляет белорусского гостя. Тот, пожимая руку, поинтересовался, не опоздал ли он на заседание.

"Мерседесы слабы. Не заводятся", — пожаловался Лукашенко.

Как неудивительно, и белорусский диктатор, и его кремлевский коллега Владимир Путин до сих пор предпочитают немецкие автомобили, хотя, исповедуя принципы замещения западного импорта, должны были бы пересесть на "Аурусы" или "Лады Калины".

Напомним, ранее российские пропагандисты опубликовали видео, на котором российский президент Путин выезжает на Крымский мост за рулем того же немецкого "Мерседеса".

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