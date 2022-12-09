Не зміг завести “Мерседес”: Лукашенко прийшов пішки на саміт ЄАЕС (відео)

Білоруський диктатор поскаржився своєму колезі з Киргизстану на "слабенький" німецький автомобіль.

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку довелося йти пішки на засідання саміту Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), який відкрився у п’ятницю, 9 грудня, в столиці Киргизстану.

Відповідні фото та відео опублікував Telegram-канал “Пул Первого”, який називають близьким до пресслужби білоруського диктатора.

Спершу з’явилися фотографії, на яких Лукашенко в супроводі двох охоронців крокує тротуаром, припорошеним снігом.

Через деякий час було опубліковано відео, на якому господар саміту, президент Киргизстану Садир Жапаров вітає білоруського гостя. Той, потискаючи руку, поцікавився, чи він не спізнився на засідання.

"Мерседеси слабкі. Не заводяться", - поскаржився Лукашенко.

Як недивно, і білоруський диктатор, і його кремлівський колега Володимир Путін досі надають перевагу німецьким автомобілям, хоча, сповідуючи принципи заміщення західного імпорту, повинні були б пересісти на “Ауруси” чи “Лади Каліни”.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти опублікували відео, на якому російський президент Путін виїжджає на Кримський міст за кермом того ж таки німецького “Мерседеса”.

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