В елегантному синьому пальті: королева Камілла відвідала благодійну організацію

Її Величність здійснила візит до спільноти Emmaus у домі Боббі Вінсента у Вест-Норвуді, у Лондоні. Камілла відвідала благодійну організацію, яка підтримує тих, хто не має дому, надаючи їм житло, роботу та фінансуючи навчання протягом майже 15 років.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева-консорт є покровителькою Emmaus UK від 2006 року і відвідала багато його громад по всій країні, які десятиліттями допомагали безпритульним.

Під час візиту Камілла дізналася про плани Emmaus SLC переорієнтувати свою підтримку, щоб більше допомагати жінкам, які не мають даху над головою і, можливо, надавати велику підтримку тим безпритульним, які страждають на психічні захворювання або наркозалежності, пише Daily Mail.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Коли Камілла роздивлялася кімнату, голова опікунської ради Emmaus SLC Джонатан Паллас, сказав, що в приміщеннях, що їм надаються, є вільні ліжка, але додав: "Безпритульність не зникла".

Її Величність приїхала на зустріч у стриманому темно-синьому пальті на ґудзиках, під яким була молочна блуза з рюшами на рукавах. Взула Камілла свої улюблені замшеві чоботи на підборах. У королеви було лаконічне укладання, у вухах – перлинні сережки та легкий макіяж на обличчі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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