Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти намагаються прорватися на Донбасі: з’явилася нова мапа бойових дій

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2067
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти намагаються прорватися на Донбасі: з’явилася нова мапа бойових дій

Фото: Getty Images

ЗСУ завдають ворогу контрударів та атакують його тили.

Найзапекліші бої станом на 13 грудня тривають на Донбасі, де російські окупанти намагаються прорватися одразу на кількох напрямках.

Про це свідчать дані нової мапи бойових дій, опублікованої Міноборони Великої Британії.

Інформація від британської розвідки свідчить, що російські загарбники надалі атакують позиції українських захисників у районі Сватового та Кремінної на Луганщині, а також у районі Бахмута на Донеччині. 

Зазначається, що найскладніша ситуація фіксується саме в Бахмуті.

Водночас ЗСУ відповідають противнику контрударами, а також атакують тилові позиції ворога. Так, під ці атаки потрапляють скупчення російських військ та шляхи постачання.

Нагадаємо, російська ДРГ на Донеччині спробувала прорвати лінію оборони ЗСУ, але потрапила в засідку прикордонників. Українські бійці завдали ворогу втрат та змусили його відступити.

СтатКом ЗСУ також повідомив, що в районі Бахмута українські військові ліквідували велику групу окупантів і зафіксували цей момент на відео.

Як повідомив речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий, загарбники змінили тактичний підхід до атак у районі Бахмута: використовують десантно-штурмові підрозділи замість ротно-батальонних тактичних груп.

Щодо Луганщини, то за словами Череватого, ворог намагається іноді контратакувати в районі Білогорівки та інших населених пунктів. Проте ЗСУ дають відповідь, завдаючи противнику втрат. Він також наголосив, що високоточні системи типу MLRS, HIMARS, які використовує українське військо, є нічним жахом для окупантів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2067
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація