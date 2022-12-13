Окупанти намагаються прорватися на Донбасі: з’явилася нова мапа бойових дій

ЗСУ завдають ворогу контрударів та атакують його тили.

Найзапекліші бої станом на 13 грудня тривають на Донбасі, де російські окупанти намагаються прорватися одразу на кількох напрямках.

Про це свідчать дані нової мапи бойових дій, опублікованої Міноборони Великої Британії.

Інформація від британської розвідки свідчить, що російські загарбники надалі атакують позиції українських захисників у районі Сватового та Кремінної на Луганщині, а також у районі Бахмута на Донеччині.

Зазначається, що найскладніша ситуація фіксується саме в Бахмуті.

Водночас ЗСУ відповідають противнику контрударами, а також атакують тилові позиції ворога. Так, під ці атаки потрапляють скупчення російських військ та шляхи постачання.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/1wQ83S6FV9



#StandWithUkraine pic.twitter.com/zZlFT9fSOj — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 13, 2022

Нагадаємо, російська ДРГ на Донеччині спробувала прорвати лінію оборони ЗСУ, але потрапила в засідку прикордонників. Українські бійці завдали ворогу втрат та змусили його відступити.

СтатКом ЗСУ також повідомив, що в районі Бахмута українські військові ліквідували велику групу окупантів і зафіксували цей момент на відео.

Як повідомив речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий, загарбники змінили тактичний підхід до атак у районі Бахмута: використовують десантно-штурмові підрозділи замість ротно-батальонних тактичних груп.

Щодо Луганщини, то за словами Череватого, ворог намагається іноді контратакувати в районі Білогорівки та інших населених пунктів. Проте ЗСУ дають відповідь, завдаючи противнику втрат. Він також наголосив, що високоточні системи типу MLRS, HIMARS, які використовує українське військо, є нічним жахом для окупантів.

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